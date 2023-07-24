Путин заявил, что Запад использовал зерновую сделку для своего обогащения

Президент РФ Владимир Путин написал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», что Запад использовал зерновую сделку для своего обогащения. Его статья опубликована на сайте Кремля.

Как указал глава государства, изначально эта сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Именно поэтому Российская Федерация приняла на себя обязательства содействовать ее реализации, отметил он.

«Однако данная «сделка», которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины», — заявил российский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил об отсутствии контактов по альтернативам зерновой сделке.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.