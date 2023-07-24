Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Запад использовал зерновую сделку для своего обогащения

Путин: крупный бизнес США и Европы беззастенчиво наживался на зерновой сделке

close
100%
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин написал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», что Запад использовал зерновую сделку для своего обогащения. Его статья опубликована на сайте Кремля.

Как указал глава государства, изначально эта сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Именно поэтому Российская Федерация приняла на себя обязательства содействовать ее реализации, отметил он.

«Однако данная «сделка», которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины», — заявил российский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил об отсутствии контактов по альтернативам зерновой сделке.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях