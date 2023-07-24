Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с лидерами стран Африки

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от саммита Россия — Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка. Об этом он написал в cвоей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства указал, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Он выразил уверенность, что решения данных мероприятий, «как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства на благо наших стран и народов».

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел в Москве заключительную встречу с послами африканских государств в преддверии второго саммита Россия — Африка. Ее участники обсудили последние подготовительные мероприятия к предстоящей встрече на высшем уровне и этому саммиту.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.