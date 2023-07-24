Патрушев по линии БРИКС посетит ЮАР с двухдневным визитом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 24 и 25 июля посетит Южно-Африканскую республику для обсуждения с коллегами по БРИКС вопросов безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности.

Патрушев будет участвовать в Йоханнесбурге в XIII ежегодной встрече представителей стран-БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, он примет участие в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС» на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее просил власти ЮАР принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие.

20 июня глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что французский лидер хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.

19 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.