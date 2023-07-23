Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили об исчезновении в Петербурге памятника

Генконсул Польши заявил об исчезновении в Петербурге памятника репрессированным полякам

close
100%
Сергей Ермохин/РИА Новости

Генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски заявил, что в городе с Левашовского кладбища исчез памятник польским жертвам политических репрессий. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Когда именно его уничтожили, я не знаю. Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще», — сказал консул.

По его словам, сотрудники консульства посещали памятник 2-3 раза в год.

Отмечается, что Польша намерена отправить в МИД РФ официальную ноту в связи с произошедшим.

До этого в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области заявили, что уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. В ведомстве подчеркнули, что взяли на особый контроль предварительное расследование данного дела, которое возбудили в отношении 23-летней жительницы Самары.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях