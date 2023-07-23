В Польше заявили об исчезновении в Петербурге памятника

Генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски заявил, что в городе с Левашовского кладбища исчез памятник польским жертвам политических репрессий. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Когда именно его уничтожили, я не знаю. Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще», — сказал консул.

По его словам, сотрудники консульства посещали памятник 2-3 раза в год.

Отмечается, что Польша намерена отправить в МИД РФ официальную ноту в связи с произошедшим.

До этого в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области заявили, что уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. В ведомстве подчеркнули, что взяли на особый контроль предварительное расследование данного дела, которое возбудили в отношении 23-летней жительницы Самары.

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