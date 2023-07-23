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В США назвали причину, по которой Украину не могут принять в НАТО

Newsweek: Украину не примут в НАТО из-за возможности прямого столкновения с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украину пока не могут принять в НАТО из-за возможности прямого столкновения с Россией, пишет издание Newsweek.

По мнению авторов статьи, Украина «не так близка к НАТО, как она рассчитывала». Публичное недовольство президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что поправки по поводу членства в альянсе на саммите НАТО внесли в последнюю минуту без ведома Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по ситуации в Черном море и зерновому коридору.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «прервала жизненно важный путь», приостановив свое участие в зерновой сделке. В своем Twitter он отметил, что это решение вредит некоторым азиатским и африканским государствам.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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