СМИ: Макрону отказали в поездке на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее просил власти Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие. Об этом сообщает местный портал News24.

В публикации говорится, что власти ЮАР разослали уже 70 приглашений на саммит лидерам Глобального Юга.

«Западные страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, Эммануэль Макрон его не получил», — отмечается в статье.

20 июня глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что французский лидер хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.

19 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.

Ранее президент ЮАР Рамафоса сравнил возможный арест Путина МУС в Претории с объявлением войны.