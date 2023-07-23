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Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости»

Путин: РФ будет доводить до сведения западных стран информацию о масштабе потерь среди наемников

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия будет доводить до сведения западных стран информацию о масштабе потерь среди наемников в ВСУ, передает ТАСС.

«И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили там 4990 иностранных наемников, а еще 4910 наемников покинули зону боевых действий.

По данным ведомства, большое число польских и немецких наемников, присоединившихся к ВСУ, были устранены в результате удара по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове 6 июля.

В МО РФ подчеркнули, что целенаправленное уничтожение наемников в зоне СВО будет продолжено.

До этого Минобороны РФ сообщило об усилении вербовок ВСУ в Азии и Латинской Америке.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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