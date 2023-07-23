Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня

Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко продлятся два дня. Об этом он сообщил журналистам в Константиновском дворце, передает РИА Новости.
«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом.
Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
В Минске также подтвердили встречу. Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщило, что в повестке будет «широкий круг наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем».
В последний раз Александр Лукашенко приезжал в Россию в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.
Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.