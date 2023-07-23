В Европарламенте уличили Евросоюз в махинациях с зерновой сделкой

Депутат Европарламента Мик Уоллес в своем Twitter заявил, что Европейский союз не выполнил обещания, которые были согласованы с Организацией Объединенных Наций, и отправил Африке меньше зерна, чем европейским странам, но при всем этом осуждает Россию за выход из зерновой сделки.

«Отказ Российской Федерации продлить черноморскую зерновую инициативу осуждается Евросоюзом, но почему ЕС не разблокировал экспортные санкции в отношении сельскохозяйственных товаров, как было согласовано ООН?» — задался он вопросом.

Кроме того Уоллес поинтересовался, почему Африка получила только 12% украинского зерна, а богатые европейские страны — 40%.

22 июля агентство Bloomberg сообщало, что в мире стали нарастать угрозы продовольственной безопасности. Агентство отмечало, что жаркая погода, нарушенные глобальные цепочки поставок и конфликт на Украине могут привести к разрушению продовольственной безопасности, из-за чего цены на продукты резко вырастут.

Ранее британские ученые сообщили о мировой угрозе пищевой безопасности из-за рекордной жары.