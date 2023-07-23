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Нетаньяху нашли замену на время операции на сердце

Глава минюста Израиля будет выполнять обязанности премьера, пока Нетаньяху делают операцию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министр юстиции, вице-премьер Ярив Левин Израиля будет выполнять обязанности премьер-министра страны, пока Биньямину Нетаньяху делают операцию на сердце, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

«Премьер-министр Нетанияху пройдет процедуру под седацией. На это время обязанности главы правительства будут возложены на министра юстиции и вице-премьера Ярива Левина», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху сообщил, что в ночь на воскресенье, 23 июля, ему проведут операцию по имплантации кардиостимулятора.

15 июля Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Этот случай стал вторым за год. Как сообщало издание Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик был в сознании. 16 июля премьер-министра Израиля выписали из больницы. При этом кардиологи имплантировали в его сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии.

Ранее Байден позвонил Нетаньяху и пригласил его на встречу в США.

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