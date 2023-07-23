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В США вспомнили предсказание Байдена о своей смерти

NYP: Байден более 30 лет назад заявлял, что не доживет до 2020 года

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Sarah Silbiger/Reuters

Газета New York Post опубликовала архивную видеозапись, на которой президент США Джо Байден говорит о том, что, скорее всего, он не доживет до 2020 года.

«В 2020 году, по всей видимости, я уже умру», — сказал Байден, выступая в 1991 году перед студентами Детройтского юридического колледжа. На тот момент он занимал пост сенатора от штата Делавэр.

В ходе выступления политик рассказывал о важности выборов судей Верховного суда страны. Он указывал, что решения судей будут влиять на происходящее в стране «спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша».

Байден является самым пожилым президентом за всю историю США. Он вступил в должность 20 января 2021 года.

В апреле Байден официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он заявил, что «у каждого поколения есть моменты, когда им нужно отстаивать демократию». Вице-президент Камала Харрис также сообщила, что снова готова выступить «вторым номером» Байдена. Если он будет переизбран, то станет президентом США в возрасте 82 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее невролог объяснил, почему Байден может не дожить до конца второго срока.

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