Премьеру Израиля Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор

Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на воскресенье ему проведут операцию по имплантации кардиостимулятора.

Израильский премьер напомнил, что неделю назад ему установили прибор для мониторинга работы сердца. По словам Нетаньяху, аппарат подал звуковой сигнал, свидетельствующий о необходимости установки кардиостимулятора «уже сегодня ночью».

«Я чувствую себя прекрасно, но мне нужно слушать своих врачей», — указал премьер Израиля.

Как передает агентство Reuters, канцелярия Нетаньяху подтвердила, что в ночь на 23 июля главе правительства проведут имплантацию кардиостимулятора в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер».

15 июля Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Этот случай стал вторым за год. Как сообщало издание Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик был в сознании.

16 июля премьер-министра Израиля выписали из больницы. При этом кардиологи имплантировали в его сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии.

Ранее Байден позвонил Нетаньяху и пригласил его на встречу в США.