В Киеве сообщили, сколько Швеция выделит на восстановление Украины

Швеция выделит на проекты по восстановлению Украины €522,6 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства экономики.

Согласно сообщению ведомства, указанная сумма заложена в стратегию сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на 2023-2027 годы, которую представило правительство Швеции.

19 июля министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель заявлял, что Швеция выделит Киеву около $590 млн на проведение реформ для вступления в Евросоюз.

До этого Швеция совместно с соседними государствами присоединилась к итоговой декларации государств-членов «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины.

13 июля власти Польши и Южной Кореи согласовали совместное участие в процессе восстановления Украины. Как передавало агентство ТАСС, стороны подписали соответствующий меморандум на фоне встречи президентов двух стран Анджея Дуды и Юн Сок Еля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.