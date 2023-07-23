Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве сообщили, сколько Швеция выделит на восстановление Украины

В Киеве заявили, что Швеция выделит €522,6 млн на восстановление Украины

close
100%
Global Look Press

Швеция выделит на проекты по восстановлению Украины €522,6 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства экономики.

Согласно сообщению ведомства, указанная сумма заложена в стратегию сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на 2023-2027 годы, которую представило правительство Швеции.

19 июля министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель заявлял, что Швеция выделит Киеву около $590 млн на проведение реформ для вступления в Евросоюз.

До этого Швеция совместно с соседними государствами присоединилась к итоговой декларации государств-членов «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины.

13 июля власти Польши и Южной Кореи согласовали совместное участие в процессе восстановления Украины. Как передавало агентство ТАСС, стороны подписали соответствующий меморандум на фоне встречи президентов двух стран Анджея Дуды и Юн Сок Еля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях