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Трамп назвал «безумием» думать о приеме Украины в НАТО

Трамп: думать о приеме Украины в НАТО — безумие

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что думать о приеме Украины в НАТО — «безумие». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По его мнению, нынешняя администрация США «втягивает США в третью мировую войну». Трамп также заявил, что американская администрация «некомпетентна» и не должна развязывать войну с Россией или Китаем.

Ранее Трамп назвал безумной идею о возможном вступлении Украины в НАТО в настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба политика.

По словам Трампа, президент США Джо Байден «является крайне коррумпированным» и его семья получила «миллионы и миллионы» долларов в виде взяток, в том числе от КНР и Украины.

До этого в ЦРУ заявили, что не видят у России признаков намерения применить атомную бомбу.

В Минобороны Украины заявили о внедрении в армию 287 стандартов НАТО.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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