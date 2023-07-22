Зеленский попросил Столтенберга созвать совет Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по ситуации в Черном море и зерновому коридору.

«На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — написал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «прервала жизненно важный путь», приостановив свое участие в зерновой сделке. В своем Twitter он отметил, что это решение вредит некоторым азиатским и африканским государствам.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».