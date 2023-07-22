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В США заявили, что НАТО напугано разгромом ВСУ и угрозой обвала фронта

Экс-разведчик США Риттер: НАТО напугано разгромом ВСУ и угрозой приближения русской армии

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РИА Новости

В НАТО серьезно обеспокоились риском перехода Вооруженных сил РФ в наступление из-за быстрого разгрома украинской армии, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Эксперт отметил, что скоро НАТО будет иметь дело «с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ», что пугает страны альянса.

По мнению Риттера, военный контингент в Польше не укрепляли, так как верили, что Украина победит в конфликте с Россией, но, очевидно, этого не произойдет. Экс-разведчик заявил, что руководство США теперь усиливает свои дивизии в Польше, чтобы предотвратить панику в военном блоке.

Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российская армия имеет шансы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что российские военные организовали мощную и масштабную оборону и замедлили продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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