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В Дании сочли постыдным актом сожжение Корана в Копенгагене

В МИД Дании заявили, что королевство осуждает акцию по сожжению Корана в Копенгагене

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Власти Дании не поддерживают акцию по сожжению Корана в Копенгагене со стороны праворадикальной группы «Датские патриоты», заявили в МИД королевства, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что страна осуждает эту манифестацию.

«Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает раскол между различными религиями и культурами», — говорится в сообщении.

В МИД Дании добавили, что часть населения государства является мусульманами. При этом в ведомстве подчеркнули, что уважают право на свободу выражения мнений, если это касается мирных демонстраций.

Акция в Дании произошла 21 июля с разрешения местной полиции на фоне протестов в ряде исламских государств против схожей демонстрацию в Швеции, которая состоялась еще 28 июня в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.

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