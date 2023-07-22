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Кулеба рассказал, какие страны нуждаются в украинском зерне

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что зерновая сделка дала надежду 400 млн в Африке и Азии

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Johanna Geron/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «прервала жизненно важный путь» приостановив свое участие в зерновой сделке. В своем Twitter он отметил, что это решение якобы вредит некоторым азиатским и африканским государствам.

«Ровно год назад [22 июля 2022 года] черноморская зерновая инициатива дала надежду 400 миллионам человек во всем мире, которые нуждаются в украинском зерне. На этой неделе Россия прервала этот жизненно важный путь, вновь поставив под угрозу ряд африканских и азиатских стран. Мы боремся за то, чтобы вернуть надежду», — написал Кулеба.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

В Киеве утверждают, что своим решение Россия якобы поставила мир на грань продовольственного кризиса, перекрыв Украине возможность поставлять зерно для нуждающихся стран в Африке и Азии. Однако в Москве не раз указывали, что большая часть украинского зерна шла в западные государства. 21 июля это подтвердил и министр обороны Италии Гвидо Крозетто, по его словам, Запад получал 95% зерна с Украины.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за зерна Украины.

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