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Ирак обвинил Запад в попытке представить страну как небезопасное место

Президент Ирака считает, что Запад провоцирует страну за счет акций по сожжению Корана

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Ahmed Saad/Reuters

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид заявил, что некоторые западные государства пытаются втянуть страну в заговор, передает INA. По его словам, страну хотят спровоцировать за счет акций по сожжению Корана, которые прошли в Швеции и Дании.

«Последовательность событий указывает на наличие намерения, направленного на то, чтобы спровоцировать исключительно иракцев и показать нашу страну как небезопасную для иностранных миссий и подтолкнуть к дипломатическим мерам, которые нанесут ущерб иракцам внутри и за пределами страны, которых обстоятельства подтолкнули к эмиграции и поиску убежища в странах, которые сегодня являются свидетелями провокационных действий <...> призываем наших уважаемых граждан, политические силы, религиозных и общественных деятелей быть осторожными и не быть втянутыми в заговор подстрекательства, который осуществляют жестокие и ненавистнические личности и партии в западных странах», — отметил Рашид.

Он добавил, что иракцы могут выражать свой гнев по поводу любой атаки на их убеждения, если это не вредит республике и ее народу. Рашид подчеркнул, что призывает граждан государства мирно выражать свою позицию, чтобы не дать противникам республики исказить «образ безопасного и стабильного Ирака, нанести ущерб его международной репутации и лишить его сотрудничества с другими странами».

В ночь на 20 июля протестующие в Багдаде взяли штурмом посольство Швеции и подожгли здание. Власти Ирака осудили действие участников беспорядков. Протесты в республике начались после акции по сожжению Корана, которая произошла еще 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. Несмотря на протесты, схожая демонстрация 21 июля состоялась в Дании.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.

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