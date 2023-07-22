Слуцкий назвал чудовищным преступлением Украины гибель военкора Журавлева

Власти Украины совершили новое преступление, обстреляв группу журналистов касстными боеприпасами, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он отметил, что в результате налета погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.

«Киевский режим совершил очередное чудовищное преступление. Кассетными боеприпасами обстреляна группа журналистов, погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Это большая потеря для всех нас. Журавлев, как и все военкоры, долгое время с честью выполнял важнейшую работу. Военкоры всегда на переднем крае показывают неприкрытую правду. Они достойны почестей и наград», — написал Слуцкий.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организациях, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.