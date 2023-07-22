Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слуцкий назвал чудовищным преступлением Украины гибель военкора Журавлева

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал гибель военкора Журавлева чудовищным преступлением Украины

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Власти Украины совершили новое преступление, обстреляв группу журналистов касстными боеприпасами, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он отметил, что в результате налета погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.

«Киевский режим совершил очередное чудовищное преступление. Кассетными боеприпасами обстреляна группа журналистов, погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Это большая потеря для всех нас. Журавлев, как и все военкоры, долгое время с честью выполнял важнейшую работу. Военкоры всегда на переднем крае показывают неприкрытую правду. Они достойны почестей и наград», — написал Слуцкий.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организациях, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях