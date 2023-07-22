Турция ужесточит правила получения гражданства для мигрантов

В Турции планируют ужесточить законодательство о гражданстве по мере приближения к евроинтеграции. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По данным издания, уже предпринимаются усилия для того, чтобы затруднить предоставление турецкого гражданства мигрантам и беженцам, особенно из Сирии.

Сообщается, что наиболее серьезным препятствием для введения безвизового режима между Турцией и ЕС является вопрос о лицах, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища.

Другими условиями получения Турцией визового режима с ЕС названы ратификация протокола о вступлении Швеции в НАТО, продвижение свободы слова, а также более полная реализация Турцией условия соглашения о реадмиссии мигрантов из Сирии, планирующих нелегально попасть в Евросоюз.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.