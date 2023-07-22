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Напротив штаб-квартиры ОДКБ в Москве обнаружили подозрительный ящик

Около штаб-квартиры ОДКБ в Москве обнаружили ящик с надписью «Радий»

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РИА Новости

Экстренные службы сообщили, что на дереве у штаб-квартиры Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве обнаружили ящик с надписью «Радий». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в ящике находились провода. На место происшествия в парке на Ленинградском проспекте выехали специалисты.

Здание объединенного штаба ОДКБ расположено по адресу 41, корп. 1А, Ленинградский пр-т., Москва.

Ранее в Совете безопасности РФ заявили, что страны ОДКБ намерены наращивать количество совместных учений на разных уровнях.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Секретариат организации расположен в Москве, также как и Объединенный штаб организации.

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