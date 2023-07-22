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В Совфеде рассказали, почему Макрона не пустили на саммит БРИКС в ЮАР

Сенатор Пушков заявил, что расширение БРИКС стало сигналом о крушении монополии Запада

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Стремление некоторых государств незападного мира в БРИКС является ясным сигналом к многополюсному миру, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на официальную заявку Алжира на вступление в организацию.

«Желание ряда стран незападного мира вступит в БРИКС — ясный сигнал о стремлении к многополюсному миру и постепенном разрушении монополии Запада в международных институтах. Поскольку сам Запад отказываться от такой монополии не будет, утверждаются новые незападные институты, куда странам западного альянса путь заказан. Показателен в этом отношении отказ стран БРИКС допустить на свой саммит в ЮАР рвавшегося туда президента Франции Эммануэля Макрона», — написал Пушков.

Информация о том, что Макрон желает поприсутствовать на саммите БРИКС в ЮАР, который должен пройти в конце июля, появилась в июне. При этом в Москве его стремление сочли неуместным. БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.

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