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В Совфеде оценили перспективы польского народа из-за украинского конфликта

Сенатор Ковитиди допустила, что народ Польши станет разменной монетой НАТО из-за Украины

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди утверждает, что народ Польши оказался «разменной монетой» Североатлантического альянса во время украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Посла Российской Федерации в Польше намерены вызвать в МИД республики из-за слов президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности.

«Уверена, что короткая историческая память, случайные люди в польской политике, такие как [премьер Польши Матеуш] Моравецкий, и, как следствие, политическая импотенция нынешней Варшавы в совокупности с ведущей американской «дирижерской палочкой» в польской политике сослужат плохую службу» — уточнила Ковитиди.

По словам российского сенатора, в результате польское население, вероятно, окажется в роли «нового расходного материала» НАТО.

Помимо того, Ковитиди добавила, что неосмотрительная внешняя политика Польши будет «новым потрясением» для населения страны.

До этого эксперт рассказал о планах властей Польши по захвату западных земель Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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