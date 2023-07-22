Володин считает, что Зеленский занимается «ополячиванием» Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны, надеясь, что это позволит ему дольше оставаться у власти.

«Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти», — написал он

По мнению спикера Госдумы, для этого в том числе приняли закон, фактически приравнивающий поляков к украинцам, предоставив им те же права — они могут находиться на территории страны без разрешений, а также трудоустраиваться, проходить обучение, получать медобслуживание и даже некоторые выплаты.

17 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен под прикрытием зернового коридора безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.