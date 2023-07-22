В США рассказали, что лишит Байдена шансов на переизбрание

Обозреватель Fox Business Шон Даффи считает, что подтверждение информации о получении главой Белого дома Джо Байденом взятки от украинской газодобывающей компании Burisma лишит его шансов на переизбрание в 2024 году.

Даффи признался, что он шокирован тем, что представители Демократической партии обеспечивают действующему президенту США лидирующую позицию на партийных праймериз и поддерживают его кандидатуру на следующих президентских выборах страны.

«Как вы поддерживаете этого парня и думаете, что выиграете?» – спросил он.

Журналист указал на показания осведомителей из Налоговой службы Соединенных Штатов (IRS), которые касаются денежных средств, полученных семейством Байденов от зарубежных организаций.

Обозреватель считает, что ситуация будет только накаляться. По его мнению, в дальнейшем демократы не смогут игнорировать эту проблему.

«Если выяснится, что он действительно получил деньги, $5 млн, от Burisma, я действительно верю, что это лишит его шансов в 2024 году», — подытожил Даффи.

В начале июня Джо Байден заявил, что утверждения Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции, является чепухой.

Ранее Трамп обвинил Байдена в попытке купить голоса американцев.