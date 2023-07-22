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В ФРГ подняли вопрос о препятствовании поставкам кассетных боеприпасов Украине

В бундестаге подняли вопрос о препятствовании поставкам Украине кассетных боеприпасов

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Michele Tantussi/Reuters

Депутат бундестага от Левой партии Гезине Летч обратилась к правительству с ФРГ с вопросами о том, какие действия оно предприняло, чтобы помешать поставкам кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление парламентария.

В рамках своего обращения Летч задалась вопросом, что сделало правительство Германии, чтобы помешать администрации президента США поставлять кассетные боеприпасы украинской стороне и может ли Берлин в рамках Североатлантического альянса повлиять на то, какое оружие в дальнейшем не будет передано Киеву?

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) примерно в течение последних семи дней начали применять кассетные боеприпасы, которые США поставили Киеву.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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