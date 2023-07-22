В США оценили важность директора ЦРУ в диалоге с Россией

Включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание подчеркивает, что данное решение президента США Джо Байдена отражает то, что Бернс играет основную роль, проводя внешнюю политику Белого дома и передавая России сообщения.

Подобный шаг не даст главе ЦРУ новых полномочий, но может указывать на то, каким влиянием он обладает в администрации Байдена, а также будет воспринят «как победа ЦРУ», говорится в публикации.

До этого Бернс заявил, что ожидал медленнного темпа контрнаступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».