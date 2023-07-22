Китай попросили перестать помогать Северной Корее уходить от санкций ООН

Страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой о недопущении уклонения КНДР от санкций Организации Объединенных Наций (ООН) при помощи использования китайских территориальных вод. Об этом сообщается Reuters со ссылкой на копию письма.

В его тексте выражается обеспокоенность продолжающимся присутствием многочисленных нефтяных танкеров, которые используют территориальные воды Китая в бухте Саньша для того, чтобы облегчить торговлю нефтепродуктами Северной Кореи, находящейся под санкциями. Письмо должно быть направлено на имя постпреда Китая в ООН Чжан Цзюню.

Агентство подчеркивает, что к письму планируется приложить спутниковые снимки, которые доказывают вышеописанные факты.

До этого заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что никто не имеет права критиковать КНДР за пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.