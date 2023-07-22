Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай попросили перестать помогать Северной Корее уходить от санкций ООН

Reuters: страны G7 и ЕС намерены попросить КНР о недопущении уклонения КНДР от санкций ООН

close
100%
Aly Song/Reuters

Страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой о недопущении уклонения КНДР от санкций Организации Объединенных Наций (ООН) при помощи использования китайских территориальных вод. Об этом сообщается Reuters со ссылкой на копию письма.

В его тексте выражается обеспокоенность продолжающимся присутствием многочисленных нефтяных танкеров, которые используют территориальные воды Китая в бухте Саньша для того, чтобы облегчить торговлю нефтепродуктами Северной Кореи, находящейся под санкциями. Письмо должно быть направлено на имя постпреда Китая в ООН Чжан Цзюню.

Агентство подчеркивает, что к письму планируется приложить спутниковые снимки, которые доказывают вышеописанные факты.

До этого заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что никто не имеет права критиковать КНДР за пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях