СМИ: пропажа главы МИД КНР сорвала визит в Пекин его британского коллеги

Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил свою поездку в Пекин, на это решение могло повлиять исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Клеверли отложил поездку в Пекин, которая была запланирована на июль. Этому поспособствовало почти месячное отсутствие главы внешнеполитического ведомства Китая Цинь Гана на публике.

По словам источников агентства, данная причина стала основной для отмены поездки Клеверли. Еще один собеседник Bloomberg подчеркнул, что отсутствие главы МИД КНР стало «одним из нескольких факторов» принятого решения.

До этого cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не имеют информации о причинах исчезновения из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана.

4 июля сообщалось, что власти КНР отложили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Пекин. Боррель должен был посетить Пекин, где у него была запланирована встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также с другими высокопоставленными лицами.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.