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Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про ИИ

Медведев вспомнил песню American Idiot группы Green Day после шутки Байдена про ИИ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter вспомнил песню American Idiot американской рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена про искусственный интеллект (ИИ).

«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится понятно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден. — «Газета.Ru»), говоря, что он является искусственным интеллектом», — написал зампред Совбеза РФ.

Ранее Байден в шутку назвал себя «искусственным интеллектом». Соответствующее заявление он сделал перед мероприятием на соответствующую тематику.

До этого Медведев назвал Байдена «отчаянным дедом».

В настоящее время 46-му президенту США 80 лет, он является самым возрастным американским президентом в истории Соединенных Штатов.

Ранее Байден пошутил, что ему страшно находиться в Белом доме.

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