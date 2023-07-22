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В США заявили, что Украине потребуются десятилетия для восстановления

19FortyFive: при любом исходе конфликта Украине понадобятся десятилетия для восстановления

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Global Look Press

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал в своей статье для 19FortyFive, что Украине понадобятся десятилетия и триллионы долларов для того, чтобы оправиться от ущерба, который наносится стране из-за продолжающихся боевых действий.

«Почти независимо от того, чем закончится конфликт: физический ущерб, нанесенный стране, ее промышленности, сельскому хозяйству и ее народу, огромен — и стране потребуются десятилетия, чтобы полностью восстановиться», — заявил он.

Как считает аналитик, главными проблемами для Украины являются ущерб сельскому хозяйству, миграции миллионов граждан и психологическая травма населения. Он отметил, что обеспечение боеприпасов, ракет и танков «почти наверняка будет недостаточным», чтобы позволить украинскому государству одержать победу в конфликте, «но вместо этого увеличит разрушения».

Эксперт также указал, что отсутствие успехов в контрнаступлении, которое считалось последним шансом Украины, свидетельствует о том, что у нее нет шансов разрешить конфликт на поле боя.

«Только признав эту неприятную реальность, Украина и Запад могут начать процесс создания дипломатического механизма, необходимого для прекращения боевых действий», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что дипломатический путь является «лучшим шансом» для Киева, чтобы «начать долгий, болезненный и дорогостоящий процесс» возвращения Украины к нормальной жизни.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО в случае ее поражения.

Ранее Зеленский назвал условие переговоров с Россией.

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