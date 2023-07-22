В Китае отрицают вмешательство во внутренние дела стран Африки

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел африканской страны Демеке Меконненом и обсудил с ними вопрос развития двухсторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Ван И подчеркнул, что Китай и Эфиопия являются стратегическими партнерами, а также имеют общие цели. Он добавил, что Пекин дорожит своей дружбой с Эфиопией.

«Развивая сотрудничество со странами Африки, Китай никогда не вмешивается в их внутренние дела, никогда не ставит политических условий и никогда не преследует геополитические интересы», — заявил китайский дипломат.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не имеют информации о причинах исчезновения из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана.

Салливан отметил, что с Цинь Ганом должен был встретиться госсекретарь Энтони Блинкен на форуме АСЕАН в Индонезии, но Китай там представил другой представитель МИД Китая — Ван И.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».