В России назвали условия для возвращения в зерновую сделку

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что для возвращения Москвы в Черноморскую инициативу необходимо вывести из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки; снять все препятствия для кредитных организаций РФ, обслуживающие поставки продовольствия и удобрений.

Полянский подчеркнул, что также следует возобновить поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники, а также для отрасли производства удобрений. Кроме этого необходимо решить все вопросы с обеспечением логистики, обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, восстановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

По его словам, для возвращения РФ в инициативу также должны быть разблокированы активы, которые связаны с сельскохозяйственной отраслью. Последним пунктом он назвал восстановление изначального гуманитарного характера Черноморской инициативы.

До этого Полянский заявил, что экспорт продовольствия из России обеспечивается не благодаря, а вопреки зерновой сделке, новые рынки появились без содействия со стороны ООН.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.