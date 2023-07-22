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В Белом доме отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

Салливан: введенные Россией санкции не помешают контактам с Москвой в случае необходимости

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Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что санкционные меры, введенные российскими властями против американских чиновников, не станут препятствием для контактов между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он, как и многие члены правительства Соединенных Штатов, находятся под рестрикциями российской стороны, что не останавливает Вашингтон от общения с Москвой, если бы это было необходимо для глобальной стабильности и безопасности.

Он также призвал китайских военных, отказывающихся контактировать с Пентагоном из-за американских санкций против главы Минобороны Ли Шанфу, придерживаться аналогичного подхода.

До этого Салливан заявил, что Соединенные Штаты проводят консультации с Украиной по вопросу того, когда Киеву задействовать основные силы в ходе контрнаступления на фронте.

Также Салливан заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления оказались значительными. Он не привел точных цифр украинских потерь.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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