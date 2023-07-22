В постпредстве России при ООН рассказали об экспорте российского зерна

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что экспорт продовольствия из России обеспечивается не благодаря, а вопреки зерновой сделке, новые рынки появились без содействия со стороны ООН. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в вопросе глобальной продуктовой безопасности в фокусе должна находиться Россия, а не Украина. Он утверждает, что за прошлый год украинская сторона произвела около 55 млн тонн, а российская — 156 млн тонн зерна, из которых 60 млн тонн было экспортировано.

Полянский утверждает, что это удалось сделать не благодаря Черноморской инициативе, а вопреки трудностям, которые создавали российской стороне.

«Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, для Украины - менее 5%», — заявил Полянский.

До этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что объемы экспорта зерна из страны уменьшились на 30% после прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.