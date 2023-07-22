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В постпредстве России при ООН рассказали об экспорте российского зерна

Полянский заявил, что экспорт зерна из России обеспечивается вопреки зерновой сделке

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MFA Russia/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что экспорт продовольствия из России обеспечивается не благодаря, а вопреки зерновой сделке, новые рынки появились без содействия со стороны ООН. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в вопросе глобальной продуктовой безопасности в фокусе должна находиться Россия, а не Украина. Он утверждает, что за прошлый год украинская сторона произвела около 55 млн тонн, а российская — 156 млн тонн зерна, из которых 60 млн тонн было экспортировано.

Полянский утверждает, что это удалось сделать не благодаря Черноморской инициативе, а вопреки трудностям, которые создавали российской стороне.

«Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, для Украины - менее 5%», — заявил Полянский.

До этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что объемы экспорта зерна из страны уменьшились на 30% после прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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