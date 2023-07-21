США проводят консультации с Киевом по вопросу применения основных сил на фронте

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты проводят консультации с Украиной по вопросу того, когда Киеву задействовать основные силы в ходе контрнаступления на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Салливан заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления оказались значительными. Он не привел точных цифр украинских потерь. По словам Салливана, наступление украинской армии идет тяжело, при этом подчеркнув, что ранее США предупреждали, что оно будет таковым.

Он также отметил, что ВСУ пока не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента.

Кроме того, Салливан заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден обсуждает с украинским президентом Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS. Салливан подчеркнул, что данное обсуждение продолжается в настоящий момент.

Ранее Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут.