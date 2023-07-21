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В Белом доме прокомментировали возможность поставок ракет ATACMS Киеву

Салливан: президенты США и Украины обсуждают поставки дальнобойных ракет ATACMS

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U.S. Army

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден обсуждает с украинским президентом Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту», — сказал Салливан.

По его словам, вопрос предоставления этого оружия Байден обсуждал с Зеленским. Салливан подчеркнул, что данное обсуждение продолжается.

12 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS. По его словам, в настоящее время у Киева есть аналоги этих ракет европейских производителей и им в первую очередь требуются артиллерийские снаряды.

Байден также отмечал, что члены НАТО обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Ранее Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут.

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