МИД заявил, что ответит на новые антироссийские санкции США и Канады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на новые антироссийские санкции США и Канады. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную «гибридную войну», разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся», — заявила Захарова.

Ранее Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Под санкции в частности попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община. Также в список вошли российские деятели культуры и шоу-бизнеса.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные меры Канады против России являются попыткой Оттавы «бежать впереди всех» других стран Запада.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Канада, добавляя его в санкционные списки могла перепутать его с другим Пригожиным.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.