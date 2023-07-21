Посол Антонов заявил о провокациях в отношении России в различных регионах мира

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

«У меня такое ощущение, что США и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас», — сказал Антонов.

По его словам, если посмотреть на различные регионы мира, то можно увидеть, что Россию проверяют, как она отнесется к какой-либо провокации или выпаду против нее.

Ранее Анатолий Антонов назвал лицемерной реакцию Вашингтона на развитие отношений между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере.

Ранее Financial Times писала, что власти США пытаются надавить на африканские страны в преддверии саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, который пройдет с 27 по 28 июля.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».