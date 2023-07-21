Эрдоган обсудил с Зеленским возможность продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским детали по продлению действия «зерновой сделки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре», — говорится в сообщении.

Канцелярия Эрдогана отмечает, что «Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир».

17 июля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России при поддержке Турции и ООН.

В этот день в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Президент Турции Эрдоган заявил, что сделка «ушла в историю».

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.