Сенатор Цеков: оказывается, что граждане РФ не совсем равны в своих правах

Поправки в закон о гражданстве уравняют в правах россиян по рождению и тех, кто приобрел гражданство после воссоединения новых территорий с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил один из авторов законопроекта сенатор от Крыма Сергей Цеков. Документ внесен в Госдуму 21 июля и предполагает прекращение гражданства РФ по рождению, в том числе за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму.

«Думаю, вы внимательно читали статью 6 Конституции РФ, и внимательно ознакомились с законом о гражданстве. Вот эта статья касается всех граждан РФ, независимо от того, каким образом гражданство получено. По рождению, приобрел или путем оптации. Оптация – это после присоединения известных территорий, в том числе Республики Крым с Россией. А в законе о гражданстве, оказывается, можно прекратить гражданство только у тех граждан РФ, которые получили его путем оптации. То есть, оказывается, что граждане РФ не совсем равны в своих правах. Так вот для того, чтобы это равенство было, мы и вносим эту норму, что можно прекращать гражданство не только у тех, которые приобрели путем оптации, а у тех, которые получили гражданство по рождению», — сказал Цеков.

По его словам, многие известные личности, граждане России по рождению, дискредитируют Россию, рвут паспорта, оскорбляют страну, воюют против нее, создавая добровольческие армии.

«Кто осуществлял атаку на территорию Белгородской области? Граждане РФ по рождению в основной массе, 99,9%, я думаю. Так вот, оказывается, у них нельзя прекращать гражданство, а у нас можно. Я замечу, что уровень российского патриотизма в Крыму на порядок выше, чем в некоторых других регионах РФ. У нас так Россию не оскорбляют, как оскорбляют… Не буду называть, в каких регионах, чтобы не обижать. Мы равны по Конституции, так давайте, чтобы это равенство соблюдать во всем. Мы же понимаем, что это прекращение гражданства не будет иметь массового характера. Закон о гражданстве не так давно принят, но еще не вступил в силу. Мы обращаем внимание на эту проблему», — добавил Цеков.

Авторами законопроекта о гражданстве выступили сенаторы Сергей Цеков (от Республики Крым), Екатерина Алтабаева (Севастополь), Ольга Бас (Луганская Народная Республика) и Сергей Колбин (Севастополь). Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

В ответ на инициативу глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснил, что лишение человека гражданства «по рождению» не предусмотрено Конституцией.

«Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал в своем Telegram-канале Клишас.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве Российской Федерации», подразумевающий в числе прочего лишение приобретенного гражданства РФ за дискредитацию Вооруженных сил России и за действия, угрожающие нацбезопасности. Документ вступает в силу через 180 дней со дня его подписания.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве.