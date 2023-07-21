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В Совфеде напомнили о позиции Путина о призывном возрасте

Сенатор Бондарев напомнил о позиции Путина и Шойгу, что в армию нужно призывать с 21 года

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РИА «Новости»

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале напомнил, что позиция министра обороны РФ Сергея Шойгу, которую поддержал президент Владимир Путин, заключалась в том, чтобы нижний предел призывного возраста на срочную службу в армию составлял 21 год, а верхний — 30 лет.

21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет.

Как отметил сенатор, поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет в комитет не поступала и его членами не обсуждалась.

По мнению Бондарева, в законе о призыве на срочную службу нужно предусмотреть право поступать на нее с 18 лет только по личному желанию — по письменному обращению самих граждан в военкомат.

Он также выразил мнение, что если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции и искусственно не пролонгировать призывной возраст.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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