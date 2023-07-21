В МИД РФ пообещали принять меры в связи с угрозами наращивания сил НАТО

Замглавы МИД Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова заявил журналистам, что Россия примет меры, которые будут соразмерны угрозам наращивания потенциала сил НАТО у рубежей Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Меры будут приниматься соразмерно той угрозе, которую несет продолжающееся наращивание военных потенциалов и военной инфраструктуры натовских стран и альянса в целом вблизи наших рубежей, вблизи рубежей Союзного государства в Белоруссии», — сказал он.

По словам дипломата, «нам» нужно обеспечивать собственную безопасность «жестким образом», с использованием военных и военно-технических средств.

До этого литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Североатлантический альянс должен отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз на границах с Россией

21 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти страны намерены разместить на восточной границе ударные вертолеты Apache, предоставленные США.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.