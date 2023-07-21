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Клишас прокомментировал законопроект о возможности лишения гражданства по рождению

Клишас заявил, что лишение гражданства по рождению противоречит Конституции

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что внесенный в Государственную думу законопроект о возможности лишения гражданства РФ по рождению противоречит Конституции страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если федеральный политик... вносит закон, который противоречит... основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал Клишас.

Также Клишас привел выдержку из шестой статьи Конституции Российской Федерации, в части третьей которой говорится, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Группа российских сенаторов предложила распространить механизм прекращения гражданства в ряде случаев на лиц, которые приобрели его по рождению.

Ранее стало известно, что группа российских сенаторов предложила распространить механизм прекращения гражданства в ряде случаев на лиц, которые приобрели его по рождению. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы. Как уточняется, речь идет о том, что гражданства могут лишить за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве Российской Федерации», подразумевающий в числе прочего лишение приобретенного гражданства РФ за дискредитацию Вооруженных сил России и за действия, угрожающие нацбезопасности. Документ вступает в силу через 180 дней со дня его подписания.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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