Власти США готовы работать с Россией по обмену заключенными

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время дискуссии на площадке Аспенского института заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с российскими властями по вопросу обмена заключенными, несмотря на фундаментальные разногласия между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже если и когда у нас присутствуют фундаментальные разногласия... мы сохраняем возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину», — сказал Блинкен.

До этого американский президент Джо Байден во время пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между США и Россией и процесс подготовки этого сейчас идет.

4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмены заключенными между США и РФ не должны обсуждаться публично.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.