Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти США готовы работать с Россией по обмену заключенными

Госсекретарь Блинкен заявил о готовности США работать с Россией по обмену заключенными

close
100%
Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время дискуссии на площадке Аспенского института заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с российскими властями по вопросу обмена заключенными, несмотря на фундаментальные разногласия между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже если и когда у нас присутствуют фундаментальные разногласия... мы сохраняем возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину», — сказал Блинкен.

До этого американский президент Джо Байден во время пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между США и Россией и процесс подготовки этого сейчас идет.

4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмены заключенными между США и РФ не должны обсуждаться публично.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях