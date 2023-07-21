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В ООН заявили, что инцидент на Каховской ГЭС усугубил нестабильную ситуацию на ЗАЭС

Замгенсека ООН ДиКарло: разрушение Каховской ГЭС усугубило нестабильную ситуацию на ЗАЭС

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Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло во время заседания Совета Безопасности заявила, что вызванное разрушением Каховской ГЭС затопление усугубило нестабильность на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Затопление усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием охлаждающей воды для АЭС. Обеспечение ее безопасности остается крайне важным не только для Украины, но и для всего региона», — указала замгенсека.

Она отметила, что разрушение Каховской плотины и последовавшее за ним затопление имеет долгосрочные экологические и гуманитарные последствия.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что за последнюю неделю эксперты организации провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской атомной электростанции. По его словам, в ходе проведения осмотров специалисты МАГАТЭ не обнаружили на этом ядерном объекте признаков наличия взрывчаток, мин или тяжелой военной техники.

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