В ООН заявили, что инцидент на Каховской ГЭС усугубил нестабильную ситуацию на ЗАЭС

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло во время заседания Совета Безопасности заявила, что вызванное разрушением Каховской ГЭС затопление усугубило нестабильность на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Затопление усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием охлаждающей воды для АЭС. Обеспечение ее безопасности остается крайне важным не только для Украины, но и для всего региона», — указала замгенсека.

Она отметила, что разрушение Каховской плотины и последовавшее за ним затопление имеет долгосрочные экологические и гуманитарные последствия.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что за последнюю неделю эксперты организации провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской атомной электростанции. По его словам, в ходе проведения осмотров специалисты МАГАТЭ не обнаружили на этом ядерном объекте признаков наличия взрывчаток, мин или тяжелой военной техники.

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