Игоря Стрелкова будут судить под фамилией Гиркин

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, будут судить под его настоящей фамилией — Гиркин. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Лицо: Гиркин И.В. (Ст. 280, Ч. 2)», — говорится в ней.

О задержании Игоря Стрелкова и обысках в его квартире 21 июля сообщил РБК. Супруга Стрелкова подтвердила его задержание. По словам Милославы Регинской, его увезли из дома представители правоохранительных органов.

Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета). По данной статье ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Предварительно, задержание связано с заявлением экс-сотрудника ЧВК «Вагнер», отмечает источник. Один из собеседников РБК отметил, что расследование ведет не СК, а ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее задержание экс-министра обороны ДНР прокомментировал полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.