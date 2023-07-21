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Игоря Стрелкова будут судить под фамилией Гиркин

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова будут судить в Москве под фамилией Гиркин

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, будут судить под его настоящей фамилией — Гиркин. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Лицо: Гиркин И.В. (Ст. 280, Ч. 2)», — говорится в ней.

О задержании Игоря Стрелкова и обысках в его квартире 21 июля сообщил РБК. Супруга Стрелкова подтвердила его задержание. По словам Милославы Регинской, его увезли из дома представители правоохранительных органов.

Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета). По данной статье ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Предварительно, задержание связано с заявлением экс-сотрудника ЧВК «Вагнер», отмечает источник. Один из собеседников РБК отметил, что расследование ведет не СК, а ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее задержание экс-министра обороны ДНР прокомментировал полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.

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Задержание Игоря Стрелкова
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