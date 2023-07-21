Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В разведке Украины отреагировали на задержание Стрелкова

Спикер ГУР Украины Юсов назвал задержание Стрелкова хорошими новостями

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что задержание в России бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) является «хорошими новостями». Об этом сообщает РБК-Украина.

«Гиркин договорился. Это хорошие новости», — сказал Юсов.

Правоохранители задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом РБК рассказали два источника в органах и подтвердил адвокат Стрелкова. По словам его супруги Мирославы Регинской, ему вменяют ст. 282 УК (экстремизм). Предварительно, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника ЧВК «Вагнер». Кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону СВО — в материале «Газеты.Ru».

Также стало известно, что следствие попросит избрать экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову-Гиркину меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

Все новости на тему:
Задержание Игоря Стрелкова
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях