В разведке Украины отреагировали на задержание Стрелкова

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что задержание в России бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) является «хорошими новостями». Об этом сообщает РБК-Украина.

«Гиркин договорился. Это хорошие новости», — сказал Юсов.

Правоохранители задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом РБК рассказали два источника в органах и подтвердил адвокат Стрелкова. По словам его супруги Мирославы Регинской, ему вменяют ст. 282 УК (экстремизм). Предварительно, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника ЧВК «Вагнер». Кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону СВО — в материале «Газеты.Ru».

Также стало известно, что следствие попросит избрать экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову-Гиркину меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).