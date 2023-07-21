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СМИ узнали, какую меру пресечения просит избрать следствие Стрелкову

«Ведомости»: следствие попросит избрать Стрелкову меру пресечения в виде подписки о невыезде

Следствие попросит избрать экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову-Гиркину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

21 июля РБК сообщил, что Стрелков задержан. Жена Стрелкова Мирослава Регинская подтвердила задержание супруга. По ее словам, его увезли из дома представители правоохранительных органов, ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ «Экстремизм».

Telegram-канал 112 сообщил, что суд в Москве сегодня изберет меру пресечения в отношении экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина.

Стрелков являлся главой ополчения Донбасса в 2014 году, министром обороны Донецкой народной республики (ДНР), бывшим военным комендантом города Донецка. Кроме того, Стрелков был сотрудником ФСБ России.

Ранее задержание экс-министра обороны ДНР прокомментировал полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.

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Задержание Игоря Стрелкова
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